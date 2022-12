Crise de l’énergie : pourquoi les boulangeries sont-elles particulièrement touchées ?

Derrière le comptoir de sa boulangerie, Yann tente de faire bonne figure devant sa clientèle. Boulanger à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), il est très inquiet et craint de ne pas pouvoir payer ses factures d’électricité. "Je vais passer de 1533 euros à 26.000 euros par mois par rapport au mois de janvier de l’an dernier. On ne dégage pas 15.000 euros de bénéfices nets mensuels, ça n’est pas possible", s’insurge Yann.