Mobilisation des agriculteurs : près d'une quarantaine de barrages actifs, d'autres actions possibles dès lundi

Après les annonces de Gabriel Attal vendredi, des barrages comme celui de Carbonne sur l'A64 ont été levés ce samedi. Certains prévoient de revenir lundi. En début d'après-midi, il restait 38 blocages dans toute la France, avec 700 agriculteurs.

Certains barrages d'agriculteurs ont été levés ce samedi après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal vendredi. En début d'après-midi, 38 blocages étaient recensés, avec 700 agriculteurs, contre 113 vendredi soir avec 17.500 agriculteurs, d'après un point à la mi-journée par les renseignements territoriaux.

Le barrage de l'A64 au niveau de Carbonne (Haute-Garonne), le premier à avoir été installé il y a dix jours, était en cours de déblocage en milieu de journée. "On avait donné notre parole sur trois revendications : on les a eues, on tient parole", a déclaré au micro de TF1 Jérôme Bayle, l'une des figures à l'origine de la contestation.

Les blocages pourraient reprendre lundi

D'autres barrages ont été levés après les annonces de Gabriel Attal, mais les agriculteurs ont promis que les actions ne sont pour autant pas terminées. C'est le cas au niveau de Mantes-la-Jolie (Yvelines) sur l'A13. "On lève le camp pour ce soir, mais on n’a pas dit notre dernier mot. En fait, on a décidé de continuer la mobilisation parce que les annonces qui ont été faites ne nous conviennent pas. Donc, on va lever le camp ici ce soir, mais on promet de revenir dès la semaine prochaine", affirmait vendredi Amandine Muret, membre de la FNSEA.

Ailleurs encore, des blocages se poursuivent ce samedi. Devant la préfecture d'Agen (Lot-et-Garonne), des tas de fumiers et de pneus ont été déposés, tandis qu'à Nîmes, vendredi soir, des agriculteurs sont entrés en force dans le stade des Costières. "Ce qu’on aimerait, c'est que sur les revenus notamment, on ait des annonces concrètes, et sur les revenus ce n’est pas très compliqué, il y a un problème de marge", revendique un viticulteur dans le reportage en tête d'article.

Le secrétaire général des Jeunes agriculteurs, Pierrick Horel, a appelé ce samedi matin depuis le barrage de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) à une nouvelle mobilisation dès le début de semaine : "Tout le monde a dans le viseur le centre de discussion parisien (...), et donc les régions et départements en périphérie de Paris se posent évidemment la question de faire monter la pression autour de Paris." Il est en revanche pour le moment exclu de bloquer l'approvisionnement alimentaire de la région parisienne par des sites comme Rungis.

Ce samedi, un convoi de tracteurs menait une opération escargot depuis le matin en direction de l'aéroport de Roissy.