Fruits, légumes, viande : êtes-vous prêts à privilégier l'origine France ?

Parmi ceux qui peuvent avoir une réelle influence sur les revenus des agriculteurs, il y a évidemment les consommateurs. Mais sont-ils prêts à payer plus cher pour soutenir les exploitants tricolores ?

À chaque fois qu'elle fait ses courses, même réflexe pour Clémence. Dans ses sacs, oignons, œufs, ou encore pommes de terre, sont tous produits en France. "C’est pour faire vivre son pays, notamment les agriculteurs…", affirme-t-elle. Comme elle, de nombreux Français ont décidé de soutenir, à leur manière, les agriculteurs, en commençant par le contenu de leurs caddies.

Des produits français plus chers

Sur un marché aux fruits et légumes, les produits français sont parfois moins abordables. Par exemple : trois euros le kilo de carottes espagnoles, alors que les françaises coûtent 60 centimes de plus. L'écart est plus important pour les clémentines, qui coûtent 2,49 euros le kilo pour les portugaises, contre près de six euros pour les françaises.

Pas de quoi décourager les clients de Jean-François Rana, volailler. L'origine France est l'argument numéro un sur son étal, surtout, depuis le début de la contestation. Redonner goût au local est aussi un moyen de ramener de la clientèle sur les marchés, de moins en moins fréquentés ces dernières années.