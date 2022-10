Crise des carburants : les questions que vous vous posez

Soucieux de respecter la loi, vous abandonnez donc votre véhicule en panne sur la route. Un autre problème se présente : peut-on être verbalisé si on est en panne ? La réponse est oui. La loi interdit de stationner sur les chaussées, les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence. En cas de panne, c'est au conducteur de faire évacuer son véhicule par un dépanneur. "C'est la double peine. Mais encore une fois, je pense que, quand on n'a plus d'essence dans la voiture, on essaie de s'organiser", s'exprime une automobiliste.