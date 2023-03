VIDÉO - Lait : pourquoi les producteurs renoncent au label bio

Le lait bio ne se vend plus, ce qui entraîne une surproduction. Les industriels, eux, assument ce choix, car le secteur est en crise. "Les productions de lait bio par les agriculteurs ont augmenté et les ventes ont chuté de 10%, donc on a beaucoup plus de lait sur le marché et c’est ça qui nous amène à déclasser à peu près 40%. Déclasser, ça veut dire acheter le lait au producteur au prix du bio et le revendre sur le marché au prix du conventionnel", explique Christophe Piednoël, porte-parole de Lactalis.