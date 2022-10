Crise du logement : j'habite dans un mobil-home

En France, le délai d'attente pour obtenir un logement social est de trois ans en moyenne, et le Var ne fait pas exception. Alors, elle ne compte pas là-dessus. Ce mobil-home est une planche de salut. "C'est un renouveau, une renaissance", déclare-t-elle. Comme elle, ils sont plus de 100 000 à vivre au camping en France, selon plusieurs estimations. Au camping 1 étoile "les Arbouses", au Castellet, c'est le cas de la moitié des clients. Le nombre de demandes explose et les profils sont de plus en plus jeune.