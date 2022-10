VIDÉO - Contraints d'habiter dans un mobil-home, ils témoignent

Comme elle, ils sont plus de 100.000 à vivre au camping, dans toute la France. Dans celui où vivent Karen et Kalista, c'est le cas de plus de la moitié des clients. "D'abord ce n'était que des retraités", explique le propriétaire des lieux, "après ça a été des familles avec des enfants". Un phénomène "récent, qui remonte à 4 ou 5 ans", selon Christian Michel. Des années pendant lesquelles les prix de l'immobilier se sont envolés.