Illuminations de Noël : des fêtes sous le signe de la sobriété

À Bordeaux, l’adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la sobriété et des ressources naturelles a expliqué que la ville allait, elle aussi, s'adapter. "On a prévu de conserver les mêmes illuminations que l’année dernière mais en réduisant le temps d’éclairage", note-t-il. La ville de Gironde ne sera pas illuminée avant le 9 décembre, alors qu'elle l'était dès le 26 novembre en 2021. Autre évolution à noter : une amplitude horaire modifiée, puisque les décorations seront éteintes entre 1h et 7h du matin.

En Normandie, la municipalité de Caen adopte des mesures semblables. Outre un renouvellement de sa déco pour des éléments décrits comme "plus frugaux", la Ville va réduire d'une heure l’illumination chaque soir. "On éclairera jusqu’à 23 heures au lieu de minuit", rapporte un adjoint au maire, qui assume par ailleurs la fin des illuminations le matin. "On a estimé qu’on profitait globalement plus le soir", glisse-t-il. Des mesures "symboliques", reconnaissent les élus, mais importantes afin que les collectivités puissent "donner l'exemple".

À travers l'Hexagone, on remarque que certaines localités ont fait le choix plus radical de se passer des illuminations cette année. Que ce soit en Bretagne, du côté de Concoret (Morbihan) ou Quimperlé (Finistère), mais également à Boussy-Saint-Antoine (Essonne) et Béthune (Pas-de-Calais). Dans cette dernière, le maire assume de réserver l'énergie "en priorité aux habitations compte tenu des risques de pénurie et de coupure". Il y voit un geste "fort et frustrant", nécessaire dans la période actuelle.