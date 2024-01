Mobilisation des agriculteurs à Paris : à quoi s'attendre pour la journée de lundi

Sur les barrages et dans les états-majors des syndicats, le mouvement entend se durcir. Mais qu'entendent exactement les syndicats par le fait d'"assiéger la capitale" ? Les halles de Rungis, où s'approvisionnent de nombreux restaurants et magasins, pourraient être ciblées.

Un jeune agriculteur abandonne ses fraises à son père. Il a pris sa décision, direction Paris en tracteur, dès ce lundi. Vingt heures de trajet pour espérer se faire entendre, prêt à camper dans sa cabine le temps qu'il faudra. Une revendication largement partagée qui a conduit au mot d'ordre de la FNSEA. Ce principal syndicat agricole a organisé dès lundi à 14h ce qu'ils appellent "le siège de la capitale", pour une durée indéterminée.

Bloquer Paris... et les halles de Rungis ?

Des accès autoroutiers bloqués avec des agriculteurs venus, dans un premier temps, de douze départements. L'A16, le point de blocage à hauteur de Beauvais (Oise), se prépare dès dimanche à la mobilisation. La coordination rurale plus radicale prévoit de son côté, en plus, d'encercler le site des halles de Rungis (Val-de-Marne), qui approvisionne restaurants, primeurs et supermarchés.

Si Paris est jugé un peu loin en tracteur, une petite délégation a décidé d'y aller en train, avec une banderole qu'elle espère pouvoir accrocher sur l'Arc de triomphe.