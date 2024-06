En fin de semaine dernière, les autorités ont affirmé avoir repris le contrôle dans la ville de Nouméa. Mais la situation reste incertaine dans certains quartiers. Le couvre-feu est dorénavant maintenu jusqu’au 10 juin.

C’est la première fois que des engins de chantiers, protégés par des gendarmes, détruisent les barrages de Dumbéa, à 20 kilomètres au nord de Nouméa. Une habitante, qui souhaite rester anonyme, assiste à la scène depuis son balcon. "Je suis vraiment soulagée. Déjà, il n'y aura plus l'odeur de la fumée, toute cette tension", nous dit-elle. Son soulagement est de très courte durée. "Ils enlèvent, nous on remet, voilà ! Le seul moyen pour arrêter ça, c'est le retrait du texte. Si on le retire, ici ça va être le calme total", explique un des indépendantistes à notre micro. À peine déblayés par les forces de l'ordre, les barrages sont de nouveau mis en place.

C'est le seul moyen de se faire entendre ici Roberto, indépendantiste

Dans ce bastion indépendantiste dans lequel notre équipe s'est rendue, Roberto nous affirme que les barrages sont le seul moyen pour eux de se faire entendre et manifester leur colère. "C'est le seul moyen de se faire entendre ici. Ils peuvent envoyer toutes les forces de l'ordre, on sera là jusqu'au bout, c'est notre terre", lance-t-il.

Les images que vous voyez en tête de cet article ont été tournées alors que le haut commissariat avait annoncé que tous les quartiers de Nouméa étaient sous le contrôle des forces de l’ordre. C’est désormais dans le grand Nouméa que les policiers et les gendarmes concentrent leurs efforts.

Notre équipe est sortie de nuit pendant le couvre-feu, et si Nouméa a retrouvé son calme, quelques kilomètres plus au nord, apparaissent des premières barricades en feu. Dans le quartier de Dumbéa, les gendarmes répliquent par des tirs de grenades lacrymogènes aux pierres qui leur sont lancées.

Dans la rue juste à côté, où de nombreux magasins ont été pillés, les riverains kanaks continuent de monter la garde. "Ça fait deux, trois jours qu'on n'a pas dormi avec tous les tirs qu'il y a eu ici", explique l'un d'eux. Sur les barrages loyalistes aussi, on reste mobilisés, avec le même sentiment d'insécurité. "J'ai la rage. Moi, j'ai entendu le discours du haut-commissaire disant que tous les quartiers étaient sécurisés et je me dis qu'il ne sort pas de chez lui", dénonce un loyaliste. "Nous, on préfèrerait être chez nous, plutôt que d'être là, dans la rue toute la nuit", nous confie un autre.

Les pillages ont bien diminué partout sur l'île, mais la jeunesse kanak continue de bloquer certaines routes du grand Nouméa. Si le texte sur le dégel du corps électoral n'est pas retiré, ils sont prêts à durcir encore plus le mouvement, nous confie ces jeunes.