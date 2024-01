VIDÉO - Crues et inondations : va-t-il falloir raser des quartiers de Blendecques pour mieux protéger la commune ?

Après deux crues record et des inondations majeures en moins de trois mois, les habitants du Pas-de-Calais refusent de revivre un tel phénomène. Ils se sont alors rassemblés, samedi, pour exiger un aménagement d'urgence des cours d'eau de la région.

Il faut agir et vite. C'est le message porté par 600 habitants qui ont défilé, samedi 13 janvier, dans les rues de Blendecques dans le Pas-de-Calais. Les manifestants se sont regroupés en soutien aux sinistrés de la commune frappée par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre pour demander des travaux d'urgence. "Il y a urgence, les gros travaux doivent être faits, tout doit être repensé pour qu'il n'y ait plus d'inondations", alerte David Vilain, co-créateur du collectif "Blendecques Aa plus jamais ça". "On veut que les travaux, les digues, soient faits en temps et en heure", réclame de son côté une habitante, dans le reportage en tête de cet article.

Un appel qui semble être entendu. Lundi, la préfecture du Pas-de-Calais va engager partout dans le département des travaux de grande ampleur. Mais ces aménagements ne seront pas sans conséquence pour les résidents, notamment pour l'installation de digues pour protéger la commune.

"Malheureusement, pour endiguer, il va falloir raser un ou deux quartiers", prévient Vincent Maquignon, adjoint au maire et délégué aux sports, à la mobilité, à l'insertion et à la gestion de l'eau. Et pour certains propriétaires, partir est en effet la meilleure solution. La famille Descamps qui a acheté sa maison sur les bords de l'Aa, il y a un an pour 180 000 euros, veut désormais être expropriée. Car aujourd'hui, après deux inondations consécutives en trois mois, leur domicile est invendable. D'autant que pour eux, comme pour d'autres habitants de Blendecques, l'inquiétude n'est pas près de s'estomper. De la pluie est annoncée dans les prochains jours.