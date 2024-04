Cueillette en forêt : quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le 13H vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Ani Basar répond à toutes vos questions.

Peut-on cueillir un beau bouquet de jonquilles ?

Oui ! Pour faire simple, il faut éviter de les cueillir, mais il y a une tolérance. La quantité raisonnable pour des jonquilles, c’est celle d’un bouquet de fleurs qui "tient dans la main". En gros, entre 10 et 15 tiges. L’office national des forêts précise qu’il vaut mieux couper les tiges et non cueillir les fleurs avec les bulbes pour permettre la reproduction.

Et si je ne respecte pas les règles, je risque gros ?

Vous risquez une amende de 150 à 15000€. Et interdiction absolue de revendre votre bouquet ! Seule exception : le muguet ! Tout le monde peut en vendre le 1er mai.

Et pour les fruits, les mures ou en fraises des bois par exemple, on se sert comme on veut ?

La règle, c'est 5 litres maximum par jour et par personne. Alors attention, car 5 litres ça va vite. En gros, c'est de quoi remplir votre panier. Et c’est uniquement pour une consommation personnelle : là encore, interdiction absolue de revendre votre récolte.

Et là, si on est trop gourmand et qu’on en ramasse trop, que risque-t-on ?

Ça peut vous couter cher, très cher ! Vous risquez, selon le code forestier, une amende de 135€ et jusqu’à 1500 euros dans certains cas. Car la cueillette excessive, c’est un délit. Les contrôles sont très fréquents pour protéger la biodiversité. Ça concerne les fruits, les fleurs et les champignons.

Comment savoir, si je suis sur le point de ramasser une espèce protégée ?

Le plus simple, c'est encore de télécharger une application sur votre smartphone. Par exemple, celle de l’INPN Espèces, c’est l’inventaire national du patrimoine naturel. C’est simple. Une photo de la plante suffit pour avoir toutes les précisions. Alors attention, les espèces protégées, il y en a plus qu’on ne le pense. Plus de 400. Et la liste est même fixée par arrêté !

La règlementation n’est pas la même partout en France, il y a des exceptions ?

Certaines communes ou départements peuvent avoir leurs propres règlementations. Vérifiez-les, avant de remplir votre cabas ! On l’a vu, la cueillette est très réglementée, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, mais attention, 2/3 des forêts en France, sont en fait des terrains privés. Là c’est zéro cueillette et même zéro balade ! Défense d’entrer. Sauf si le propriétaire vous donne son accord. Un conseil : guettez les panneaux propriété privée affichés à l’entrée en général de la zone boisée.