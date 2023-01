VIDÉO - Cantines : star de TikTok, ce cuisinier scolaire est le roi de l'anti-gaspi

Les restes sont recyclés en compost. Le cantinier milite aussi pour les circuits courts. À seulement dix minutes de route du lycée, une fois par semaine, Guillaume se fournit en lait bio à la ferme familiale Le petit trèfle. Si Christian, l’éleveur, est moins à l’aise avec les réseaux sociaux, il y trouve son compte en vendant directement le lait au lycée. "On évite tous les intermédiaires. Au lieu que le lait parte dans une laiterie, on ne sait pas ce qu’il devient, là, on sait que ça va nourrir des jeunes élèves", se réjouit Christian.

Le lendemain au menu, c’est panna cotta avec le lait bio en dessert. À 11h30, les premiers élèves arrivent. Pour l’épauler, il a créé une brigade anti-gaspi. Des élèves bénévoles encouragent les autres lycéens à faire plus attention, chiffres à l’appui. Chaque année en France, une cantine jette environ quinze tonnes d’aliments, soit plus de 30.000 euros à la poubelle. "Je me souviens de l’établissement où il y avait des sacs de pain entiers jetés parce qu’on prenait sans réfléchir. Aujourd’hui, il y a une éducation et les jeunes s’approprient ces valeurs", indique Jean-Louis Nembrini, vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.