Cuisson passive : de réelles économies à la clé

Nous avons voulu essayer avec un professionnel. Il laisse ses pâtes deux minutes dans l’eau bouillante, puis coupe ses plaques pour les dix minutes suivantes. On continue l'expérience avec des œufs durs, cela tombe bien, Sébastien Devos est champion du monde d'œuf mayonnaise. Deux minutes à ébullition, puis la chaleur de l’eau suffira. Dix minutes suffisent donc, le même temps que pour la cuisson classique. Et pour la viande, le défi c’est de couper le four. Quinze minutes dans la chaleur du four éteint suffit. La cuisson lente fait ses preuves.