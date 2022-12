Hôpital de Versailles : ce que l'on sait sur la cyberattaque

Le parquet de Paris a ouvert samedi dans la soirée une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion, accès et maintien dans un système numérique mis en œuvre par l'Etat, introduction de données et entrave à ce système, le tout en bande organisée, a-t-il détaillé. Une plainte a été déposée également dimanche par l'hôpital. Les investigations ont été confiées au Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie, qui mènera l'enquête et à la Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la police judiciaire.

Le logiciel à l'origine de l'attaque a été identifié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi). Il appartient à la famille des rançongiciels (en anglais, ransomwares). Ce type d’attaque consiste à paralyser le système informatique d’une entreprise, d’une institution ou, en l’occurrence, d’un hôpital, avant d’exiger le paiement d’une rançon. Interrogés sur une éventuelle revendication de l'attaque, les ministres n'ont pas souhaité répondre dimanche soir. Selon nos informations, une rançon a bel et bien été demandée, mais à ce stade, le montant reste confidentiel.