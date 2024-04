Cyberattaque à Saint-Nazaire : pourquoi les communes sont une cible privilégiée des pirates informatiques ?

La ville de Saint-Nazaire est victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les conséquences pourraient se faire sentir pendant des mois. A titre de repère, 17% des cyberattaques concernent aujourd'hui des communes. On vous explique pourquoi.

"On est dans une situation de guerre". Les services de la ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et ceux de quatre communes de son agglomération ont été frappés dans la nuit de ce mardi à mercredi par une cyberattaque d'ampleur occasionnant d'importants dysfonctionnements. "La ville de Saint-Nazaire, ses serveurs, ont été agressés, ce sont des guerres auxquelles on n'est pas habitués, pour ma part c'est la première et c'est inédit", explique dans le reportage en tête de cet article, David Samzun, maire (PS) de Saint-Nazaire.

Si la commune n'avait jamais été confrontée dans le passé à une attaque informatique, de plus en plus de collectivités sont malheureusement concernées par la cybercriminalité en France. A titre de repère, aujourd'hui, 17% des cyberattaques concernent des communes.

Des données précieuses

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont une mine de données intéressantes. "Elles détiennent des informations extrêmement importantes sur les utilisateurs, sur les administrés, qui peuvent être personnelles ou parfois financières, qui ont de la valeur pour des cyberattaquants et qui peuvent être utilisées ensuite comme objet de chantage", explique dans le reportage en tête de cet article Claire Loffler, consultante cybersécurité chez Vectra-Ai.

Pour l'heure, dans le cas de Saint-Nazaire, la mairie ignore encore quel type de données ont été piratées. Une plainte a été déposée et il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant un retour à la normale. Pour l'heure, les agents municipaux ont reçu l'interdiction de se connecter aux réseaux Internet.