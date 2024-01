VIDÉO - D’Agen à Rungis, le parcours semé d'embûches des tracteurs de la Coordination rurale

Partis en tracteurs lundi matin d'Agen, des agriculteurs de la Coordination rurale sont en route pour Paris. Un parcours semé d'embûches. Leur but n’a pas changé, s’approcher du marché de Rungis pour en paralyser l’accès.

Toujours sur la route mardi soir, ils auront parcouru plus de 250 km, au cours d’une journée mouvementée. À 5 heures mardi matin, le cortège repart pour un nouveau périple sur l'autoroute. Mais à 6h15, les tracteurs sont stoppés par des blindés de la gendarmerie. Les agriculteurs tentent de négocier avec les forces de l’ordre, en vain.

Pour contourner le barrage, un petit groupe force les barrières de sécurité de l’autoroute. Les autres s’engagent sur une nationale, déterminés à poursuivre leur chemin. "On va y aller. Par la droite ou par la gauche, on va y arriver", nous lance un agriculteur. "On ne veut pas affronter les CRS, mais on verra ce qu'il se passera", explique un autre. À 11h45, de retour sur l’autoroute, le convoi doit de nouveau s’arrêter, cette fois-ci, pour un ravitaillement. Il ne repart que trois heures plus tard, à 15 heures.

Par crainte d’un nouveau barrage, les tracteurs quittent l’autoroute et s’engagent sur une départementale. Le cortège s’est allongé au cours de la journée. Sur les images que vous pouvez en tête de cet article (1,22 minute), nous comptons plus de 150 véhicules.

Combien seront-ils ce mercredi à prendre la direction du marché de Rungis ? Les organisateurs prévoient d’arriver dans la journée aux abords de ce site stratégique, où de nombreuses forces de l’ordre sont déjà déployées. "Ils ne s’en prennent pas aux forces de l'ordre, ils n’entrent pas dans Rungis, ils n’entrent pas dans les aéroports parisiens, pas dans Paris. Mais si jamais ils devaient le faire, évidemment, je le répète, nous ne laisserions pas faire", a lancé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mercredi matin.