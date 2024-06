Les vétérans ont été à l'honneur toute la journée du jeudi 6 juin. Ils étaient près de 200 à avoir fait le déplacement pour se souvenir, 80 ans après, de ceux qui sont tombés à leurs côtés et pour transmettre aux générations suivantes.

Ils signent des autographes, ils se font applaudir, ils enchaînent les photos de groupe. En ce jeudi 6 juin, les vétérans étaient les stars de la journée. Alan Shapiro, aviateur américain, pilote de C 47, est très en forme. À 98 ans, rien ne le touche autant que l'accueil qu'il reçoit en Normandie. "Je n'ai jamais senti un sentiment aussi réconfortant et généreux. C'est un tel accueil, j'ai l'impression de faire partie… vous êtes ma famille. On est tous une famille et je vous aime", lance très ému Alan Shapiro. Il était pilote d'avion lors du Débarquement à seulement 18 ans, très jeune, comme beaucoup de soldats.

En uniforme blanc, c'est Ronald G. Scharfe. Il s'est engagé à 17 ans, en mentant sur son âge. "Je suis allé à l'église et j'ai volé des certificats de baptême. J'ai mis mon nom, une fausse date de naissance et j'ai pu m'engager dans la Marine", raconte-t-il. Les derniers vétérans du Débarquement ont tous autour de 100 ans. Beaucoup nous disent que c'est probablement la dernière fois qu'ils viendront à cet anniversaire. Jeudi, ils avaient un objectif, témoigner. "Tous les vétérans doivent raconter leur histoire. Il y a quelque temps, j'ai dit à une femme d'une trentaine d'années que je me préparais pour le D-Day. Elle m'a répondu : 'c'est quoi le D-Day ?' Ça m'a fait peur", témoigne l'un d'eux.

Ne pas oublier les vétérans ni les milliers de morts, Bernard Morgan, aviateur britannique, avait trois soldats sous ses ordres en Normandie. Les trois ont été tués. "Je pense toujours à eux et aux autres : les marins, les soldats, les aviateurs, les aviatrices, les civils qui ont donné leur vie pour la liberté dont on profite aujourd'hui. Je ne les ai jamais oubliés", se souvient Bernard Morgan.

Les vétérans ont un souhait, que les nouvelles générations ne les oublient pas non plus.