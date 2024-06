Ce jeudi 6 juin, marquant les 80 ans du Débarquement des Alliés, une expérience immersive inédite vous attend sur notre site. Vous pouvez projeter, en 3D chez vous, des soldats en taille réelle et en tenue d’époque. Mais aussi visiter l'intérieur d'un vrai blockhaus allemand à 360°.

Le passé a rendez-vous avec le futur sur TF1info ce jeudi 6 juin, 80ᵉ anniversaire du Débarquement. Grâce à un QR Code qui s'affiche sur TF1 lors de la spéciale que la chaîne consacre à l'événement, ou en cliquant sur ce lien renvoyant vers notre page dédiée, deux expériences immersives inédites vous attendent sur l’écran de votre smartphone, pour vous faire vivre, en 2024, le "jour le plus long".

La première : projeter en 3D, chez vous, un soldat américain, un parachutiste de l’US Airborne et un soldat allemand en taille réelle et en tenue d’époque, avec les commentaires d’un historien pour mieux comprendre qui étaient et ce que faisaient ces hommes. La seconde : visiter l'intérieur d'un authentique blockhaus allemand à 360°, là encore en réalité augmentée.

"Ce sera comme s’ils étaient vraiment là, une expérience sympa et ludique, surtout si vous avez des enfants, parce qu’il sera possible de modifier la taille avec les doigts, de tourner autour, avec des plaques qui apporteront des informations supplémentaires, ou de faire apparaître un hologramme du spécialiste, précise notre journaliste Yani Khezzar, responsable de l’innovation au sein de la rédaction de TF1. Concrètement, il faudra viser le sol avec son téléphone, pour que les capteurs scannent l’endroit où vous vous trouvez et projettent en réalité augmentée."

Vous avez du mal à y croire ? Vous pouvez pourtant d’ores et déjà télécharger l’application française gratuite Realillusions AR, qui offre la version enrichie et complète de l’expérience, faute de quoi le QR code scanné en pointant votre appareil photo vers votre télévision vous mènera vers une version allégée et simplifiée, via votre navigateur, en vous donnant toujours la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces deux options. Vous n’aurez plus, ensuite, qu’à vous laisser guider.