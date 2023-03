"Découvrir le pot aux roses" : la question épineuse de l'origine de cette expression

Un point d'orthographe pour commencer : on découvre un "pot aux roses", et non un "poteau rose" comme certains pourraient le penser. Que signifie cette expression ? "Découvrir un secret qui est caché et qu'on découvre par hasard", lance une femme interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus, qui se penche sur les origines de cette expression. Bien résumé, reste à remonter à ses origines.

Rien de mieux pour le faire de se rendre chez un fleuriste. "C'est sûr et certain que c'est quelque chose de floral, je pense par rapport à des bouquets de rose, quelque chose qui serait peut-être caché à l'intérieur", avance-t-il. C'est en effet l'une des hypothèses. L'histoire raconte que les amants déposaient des mots d'amour sous les pots de roses de leur bien-aimé. En soulevant le pot, les maris pouvaient découvrir l'infidélité de leurs femmes, le "pot aux roses".