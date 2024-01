VIDÉO - D'où vient l'expression "faire faux bond" ?

L'expression "faire faux bond" trouve son origine dans le jeu de paume. Monique Younès en détaille toutes les nuances dans "Bonjour ! La matinale TF1".

L'expression "faire faux bond" vient du jeu de paume, l'ancêtre du tennis. On l'utilisait quand la balle ne rebondissait pas dans la direction voulue et elle est restée dans le langage commun. On l'emploie surtout lorsque quelqu'un ne se rend pas à un rendez-vous tout en ayant une bonne excuse, comme l'explique Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1".