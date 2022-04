VIDÉO - Dangers du "chemsex" : des adeptes du sexe sous drogue témoignent

Dans les grandes villes comme en milieu rural, la France pourrait compter entre 100.000 et 200.000 "chemsexeurs", selon les médecins. La majorité d'entre eux sont homosexuels, car le phénomène aurait "un caractère identitaire, une expérience de lâcher prise, de pouvoir vivre sa sexualité", selon Maïtena Milhet, sociologue collaborant avec l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) sur le thème du chemsex.

Mais la tendance concerne de plus en plus d'hétérosexuels, qui ont pour beaucoup tenté l'expérience lors des différents confinements. C'est le cas de Sarah, une jeune femme habituée des clubs libertins. "Après toutes les contraintes professionnelles et familiales, on craquait tous un petit peu. J'étais sous anti-dépresseurs et anxiolytiques", raconte-t-elle en dissimulant également son visage. "Quand on m'a proposé ça, je me suis dit : 'après tout, je prends déjà des trucs chimiques pas forcément terribles pour mon corps, je peux peut-être essayer autre chose'."