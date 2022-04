Daniel Boulud, un Français star des fourneaux à New-York

Pas sûr que vous connaissiez son nom et son visage, pourtant Daniel Boulud est l'un des grands cuisiniers français à l'instar de Pierre Gagnaire, Alain Ducasse et Guy Savoy, sauf qu'il n'a pas de restaurant en France. Il a fait l'essentiel de sa carrière aux Etats-Unis, principalement à New York où il est la star française des fourneaux. Avec un cœur français et un sens du business très américain, celui que ses paires ont désigné en décembre dernier meilleur chef du monde construit un véritable empire.