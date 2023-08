VIDÉO - "On a peur" : dans la Loire, le ras-le-bol des riverains de l'autoroute A47

En direction des vacances, voici ce que vous découvrez à hauteur de Rive-de-Gier, sur l’A47 : une belle vue sur cette commune de la Loire. Mais un peu plus bas, René-Paul Leynaud, lui, a une tout autre vue depuis son jardin, celle du défilé incessant de voitures et de camions. "Voilà ce qu’on vit tous les jours, nuit et jour, avec le bruit et la peur qu’un camion ou une voiture nous tombe dessus", dit-il. C’est ce qui a failli arriver il y a un mois chez une voisine : son terrain situé juste sous l’autoroute a glissé après un orage. Seulement 20 mètres et une simple glissière séparent la chaussée de la maison de René-Paul. "On a peur, parce que ça s'est produit là-bas et ça peut se produire ici, soupire-t-il. Les barrières sont anciennes, il faudrait des murs en béton".