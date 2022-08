Dans la peau d'un commando au Fort des Rousses

C'est le deuxième plus grand fort militaire du pays. Le fort des Rousses est un colosse de pierre, un second empire devenu un camp d’entraînement pour vacanciers en quête de sensations fortes. Les recrus démarrent dès leur plus jeune âge. Si les pas de Samuel sont un peu hésitants, Selma, elle fonce. Pour les grands, il faut quand même se harnacher. Les obstacles se succèdent. Il faut parfois plusieurs tentatives pour atteindre la passerelle suivante.