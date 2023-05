Dans le Loiret, un rassemblement religieux de 40.000 gens du voyage excède les élus et la population

Du côté de l'association, on décrit une situation beaucoup moins sombre. "C'est sûr que quelle que soit la nature des pèlerins, 40.000 participants dans une petite commune rurale, ça crée une gêne", reconnaît le pasteur Joseph Charpentier. "Le Giennois n'est pas non plus à feu et à sang. Il y a 250 gendarmes présents. Ce n'est pas organisé anarchiquement." Lui assure avoir fait installer une centaine de WC sur le terrain de l'association. "J'ai une équipe de 12 personnes à l'écoute des maires et des riverains, qui vont nettoyer à la demande quand des terrains sont souillés."