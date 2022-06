Dans le secret des espions français

La jeune femme l'aborde avec un faux prétexte. "Je voudrais offrir un coffret de cours d'œnologie à mon père", lance-t-elle. Elle doit rester le plus naturel possible. La conversation lancée, elle glisse tout naturellement quelques questions personnelles : "et vous, la société pour laquelle vous travaillez, c'est plutôt une petite société familiale ?". L'instructeur d'Alexandra ne la quitte pas des yeux. Cet exercice fait pratiquer les bases du métier d'espion.