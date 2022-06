Dans le Sud-ouest, l’alerte aux moustiques tigres

On ne le pense pas forcément, mais les larves de moustiques prolifèrent plus chez les particuliers que dans l’espace public. Les larves vont donner naissance à des moustiques femelles. Il faut compter seulement sept jours entre le stade larvaire et l’âge adulte de cet insecte. Toutes les semaines, il faut "faire le tour et supprimer les eaux stagnantes", explique Charles Tizon, directeur d’Altopictus (société spécialiste du moustique tigre).