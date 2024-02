VIDÉO - Ce maire du Val-d'Oise s'invite deux fois par mois chez les habitants pour l'apéro

Nous souhaitons mettre en avant cette initiative très insolite d'un maire au plus près de ses administrés. Deux fois par mois, il s'invite chez eux pour l'apéro.

Il est plus connu que le loup blanc. Pour Jérôme François, maire de Mériel (Val-d'Oise), un petit tour rapide en centre-ville est tout simplement impossible. Très populaire, il s’invite tous les quinze jours chez des habitants de sa commune. Une initiative, lancée il y a deux mois, qu'il a baptisée "Adopte ton maire".

Et ça marche : les habitants se l’arrachent. Le prochain créneau disponible pour l’apéritif se trouve au mois de mai.

"Je bois pas, mais je mange bien"

Ce mercredi soir, il est attendu chez Christophe et Corinne. Ils seront sept, autour de la table avec le maire. "C'est une belle initiative et l'occasion de faire une soirée avec les voisins." Avant l'arrivée du maire, chacun est venu avec ses notes. "On a quelques petites questions. On n’est pas là juste pour manger des cacahuètes", sourit une convive.

"Je bois pas, mais je mange bien", dit-il en arrivant, hilare. À table, chacun fait part de ses préoccupations : les logements sociaux, la présence de caméras de surveillance, l'éclairage public... Après avoir beaucoup parlé de leur ville, ils ont forcément un petit peu refait le monde. C’est aussi ça un apéritif réussi : celui, filmé dans le sujet de TF1 en tête d'article, s’est achevé à deux heures du matin. Preuve de la richesse des échanges et de la générosité du maire...