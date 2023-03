De retour en France, l'ex-otage Olivier Dubois dit ne pas avoir "été maltraité, ni humilié, ni frappé"

Le reporter a indiqué avoir changé de lieu de détention toutes les deux à quatre semaines. "On aime bien quand on ne bouge pas (...), ça donne plus de confort", a-t-il expliqué. Vêtu d'un tee-shirt à manches longues et d'un pantalon noir, une sacoche en bandoulière, il est apparu très souriant après cinq heures de voyage depuis Niamey. "Hier, je n'y croyais pas quand je suis arrivé à l'aéroport (de Niamey) et je commence à réaliser petit à petit. Là, ça y est, j'ai vu ma famille", a-t-il déclaré.

"J'ai été au courant de ma libération le 7 mars", a-t-il expliqué. Le 16, des hommes l'ont emmené en moto puis en pick-up "dans ce que j'appelle le sas", sous un arbre, dans "la région de Kidal", où il a attendu sa libération.