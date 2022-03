Que peut-on payer avec son chèque énergie ?

Quelque 5,8 millions de Français, parmi les plus modestes, vont recevoir un chèque énergie ce mercredi 30 mars. De quoi les aider à payer leurs factures d'énergie ou à financer des travaux. Pas besoin d'en avoir fait la demande, il est envoyé automatiquement à toutes les personnes qui remplissent les critères. Quant à son montant, il est compris entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus et de la consommation du foyer. Vous avez jusqu’au 31 mars de l’année prochaine pour vous en servir. Voici les situations dans lesquelles vous pouvez utiliser ce mode de règlement.