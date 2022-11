Décès de Bernard Tapie : les hommages fusent de toutes parts

Le sourire d'un père et son fils, c'est la photo qu'a voulu partager Stéphane Tapie ce dimanche matin, avec la phrase : "Au revoir mon Phénix". Un hommage à son papa, un homme aux mille vies. Le président de la République dit de lui qu'il "avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune". Son ancien avocat et ami de 40 ans, Jean-Louis Borloo, lui, voyait en lui un homme talentueux aux multiples casquettes. "Il aimait tout et il avait un talent fou", a-t-il déclaré.