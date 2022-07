Décès de Mathis : des parents généreux dans la douleur

La fierté, Mathis l'a toujours eu dans le regard. Du haut de ses huit ans, il avait un destin hors du commun. Champion de France de vélo cross et jeune espoir dans l'univers des courses de moto. Dans une vidéo, on le voit recevoir son premier bolide. En mars 2022, il avait quitté La Réunion pour s'entraîner à Fréjus (Var), dans une école de pilotage. En voulant se dépasser encore, il a perdu la vie. Grâce à lui et à ses parents, cinq personnes ont pu être sauvées.