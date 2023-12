Scandale des déchets transfrontaliers en Moselle : cette montagne d'ordures n'a pas bougé depuis 4 ans

36.000 décharges sauvages à ciel ouvert existent actuellement en France. Malheureusement, les responsables sont rarement retrouvés. Alors que le procès de dix hommes pour un vaste trafic de déchets en Moselle s'ouvre ce lundi à Lille, une équipe de TF1 s'est rendue dans l'une des communes touchées.

La montagne d'ordures que vous voyez dans la vidéo ede TF1 ci-dessus est là depuis quatre ans. Des déchets ménagers et industriels qui ont tous été déversés à cet endroit par la même entreprise. Le trafic était très organisé. "C'est vrai qu'en l'espace de quelques jours, plusieurs camions sont venus déposer ces tonnes de déchets dans cet endroit naturel. On le voit, il y a plus de 250 tonnes de déchets", nous explique Gautier Berera, responsable de l'association J'aime ma Forêt.

L'impressionnante décharge sauvage est à moins de 100 mètres de la maison de Jessica. "Ça me dégoûte que des gens fassent ça pour du pognon !", dénonce-t-elle à notre micro. Il s'agit d'un trafic international. En tout, 10.000 tonnes de déchets seraient ainsi passés de la Belgique à l'Hexagone.

Les grands moyens ont été employés. Ces camions ont déversé leurs chargements dans plus d'une dizaine de communes. À Rédange (Moselle), la décharge sauvage pourrit et inquiète. Des eaux souillées ruissellent jusqu'à l'étang.

Dix personnes sont poursuivies par la justice pour ce trafic d'ordures. Leur procès commence ce lundi à Lille, mais les habitants ne sont pas optimistes.

Dans les zones frontalières, les trafics de déchets sont nombreux. En effet, chez nos voisins, le traitement des ordures est souvent plus coûteux. Malheureusement, à chaque fois, la question est la même. Qui va payer pour la dépollution de cette décharge sauvage ?