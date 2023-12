VIDÉO - "C'est aberrant !" : déclarée morte par erreur, Jacqueline doit prouver qu'elle est vivante

Début décembre, Jacqueline Rabaux a été considérée comme décédée par l'administration. Problème : cette retraitée de Saint-Nazaire est bel et bien vivante ! L'ex-infirmière témoigne au micro du 20H de TF1.

Elle est devenue un fantôme. En l'espace d'une seconde, l'administration française a considéré Jacqueline Rabaux comme décédée. Et pourtant, cette retraitée est bel et bien toujours en chair et en os ! "Je suis peut-être un peu fatiguée, mais je suis quand même encore en vie !", plaisante la femme devant la caméra du 20H de TF1. Pour le prouver, elle a dû demander un certificat de vie. "C'est moi qui atteste que je suis vivante, je signe en disant que je ne suis pas un hologramme !, poursuit-elle. C'est aberrant de devoir remplir un papier comme ça."

Une erreur d'une caisse de retraite

Il y a dix jours, la carte vitale de Jacqueline arrête de fonctionner et sa pension de retraite n'est pas versée. Elle cherche des explications auprès de la Sécurité sociale. "La conseillère me regarde puis me dit qu'il y a un problème, raconte cette infirmière à la retraite. Elle m'explique que je suis censée être décédée. En fait, on est un chiffre, un numéro, et vous pouvez disparaître comme ça, d'un seul coup."

Si cette habitante de Saint-Nazaire a disparu, c'est qu'un salarié d'une caisse de retraite a mal saisi l'avis de décès d'un défunt marseillais. "Le numéro de sécurité sociale est assez complexe", justifie Maryvonne Le Tallec, directrice comptable et financière dans la caisse de retraite incriminée. "Il suffit de saisir un 04 au lieu d'un 02 pour que malheureusement une information sur un décès d'une personne A soit positionnée sur une personne B."

Jacqueline doit maintenant rétablir la situation par elle-même en se rendant à un guichet de l'Assurance-maladie. Après quelques minutes d'attente, elle réussit à reprendre ses droits. "Je suis en vie, me voilà ressuscitée !", rigole-t-elle. Sa pension de retraite vient également d'être versée. Cette fois, c'est sûr, la voilà bien de retour parmi nous.