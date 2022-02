VIDÉO - Déclarée morte par erreur : la galère d'une Bretonne de 63 ans

Plus de retraite, plus de carte vitale, plus de mutuelle : vivre est bien plus compliqué quand vous avez été déclaré… mort. Annie, une Bretonne de 63 ans, en fait l'amère expérience. "J'ai beaucoup de problèmes pour prouver que je suis vivante et faire mes papiers, témoigne-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. Je n'existe plus socialement."

C'est son banquier qui lui a appris son état, le 14 février dernier. Au téléphone, il lui raconte avoir reçu un courrier l'informant de sa mort et lui demandant les informations nécessaires pour déclencher la succession.

"J'ai appelé la mairie de ma commune de naissance. Mais on a refusé de me donner mon certificat de naissance : pour eux, il y avait une suspicion de mort", explique la sexagénaire.