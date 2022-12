Déco de Noël, leurs astuces pour payer moins cher

Amélie et Jimmy dans la Sarthe, Steve et Greg à Pau sont passionnés de décoration. Pour eux, Noël n'est pas vraiment Noël sans guirlande et illumination. C'est d'ailleurs une tendance de fond ces dernières années. Les foyers français dépensent en moyenne plus d'argent qu'avant dans les décorations de fêtes. Un engouement que les discounters et des enseignes spécialisés encouragent en proposant des articles à prix cassé. On peut refaire aujourd'hui sa déco de Noël pour quelques dizaines d'euros.