Découverte : les vaisseaux de Louis XIV livrent leurs secrets

Mais pourquoi cette baie est-elle devenue un cimetière à bateaux ? En 1692, Louis XIV souhaite rétablir son cousin sur le trône d’Angleterre. La bataille navale s’engage. Rien ne se passe comme prévu. Et douze vaisseaux français s’échouent. Ils seront brûlés et coulés par les Anglais entre Tatihou et la Hougue. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.