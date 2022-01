VIDÉO - Découvrez le classement des villes et villages de France où il fait bon vivre

Les habitants de Peltre rencontrés par l'équipe de TF1, dans le reportage en tête de cet article, ne sont pas surpris de cette nouvelle performance de leur petit village de moins de deux mille âmes. Très bien desservi par l'autoroute toute proche, riche en commerces et en équipements, Peltre coche tous les critères de sa catégorie, retenus par le classement des "villes et villages de France où il fait bon vivre", dont l'édition 2022 vient de sortir. Seul le village de Guéthary, sur la côte basque, fait mieux cette année : TF1 l'avait d'ailleurs visité l'an dernier, alors qu'il occupait la seconde place. Les villages d'Épron (Calvados), Martinvast (Manche) et Authie (Calvados également) suivent Peltre dans le palmarès 2022.