VIDÉO - Défi olympique : il manque 22.000 vigiles pour les JO de Paris 2024

Au sein d’Opsie sécurité, un organisme de formation professionnelle, l’apprentissage dure un mois et demi. "On a énormément de travail en sécurité. Et on en aura toujours besoin. C’est un métier d’avenir", fait valoir Célestin, l'un des formateurs du centre.

Seules obligations pour pouvoir postuler, posséder un casier judiciaire vierge et résider en France depuis plus de cinq ans pour les étrangers.