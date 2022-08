Défi : quatre jours pour devenir professeur !

Tenir une classe quand on vient de l'hôtellerie ou un cabinet d’expert-comptable, c’est vertigineux. Surtout quand on n’a que quatre jours pour apprendre le métier. Ils sont une centaine ici à tenter l’aventure. Ils ont au moins une licence et ont surtout passé un entretien avec un inspecteur de l’Éducation nationale, qui a estimé que leur expérience professionnelle était un bagage suffisant.