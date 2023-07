VIDÉO - 14-Juillet : revivez les moments les plus marquants des précédents défilés

Le rendez-vous est immanquable. Tous les ans, l'armée donne rendez-vous aux Français sur les Champs-Élysées pour un défilé millimétré. Mais, malgré un protocole strict et des heures de répétitions, il a connu quelques ratés, plus ou moins graves. À l'instar de l'entorse au protocole de Nicolas Sarkozy, alors fraîchement élu président de la République, qui fait arrêter le défilé en plein milieu des Champs-Élysées pour s'offrir un bain de foule. Plus sérieux, en 2022, alors que Jacques Chirac passe les troupes en revue, il échappe à une tentative d'assassinat.