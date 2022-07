VIDÉO - 14-Juillet : François-Xavier Ménage survole la mer de glace avec les chasseurs alpins

Un exercice de haut vol. À l'occasion du 14-juillet, François-Xavier Ménage, grand reporter de TF1, a rencontré un groupe Commando Montagne pour s'immerger dans le quotidien de ces chasseurs alpins. Au menu : survol de la Haute-Savoie en parapente, "au-dessus de la mer de glace, à plus de 3800 mètres d'altitude", détaille le journaliste.

Pour un décollage réussi, il y a deux incontournables : avoir une "élévation de la voile réussie, et une belle prise d'élan", lui explique le commandant, qui vole en tandem avec François-Xavier Ménage. "Avec du parapente, on peut tenir jusqu’à 6h30 de vol, et parcourir jusqu’à plus de 200 km par jour" lui apprend-il.