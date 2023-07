VIDÉO - Défilé du 14-Juillet : démonstration des tirs de canons Caesar avec Denis Brogniart

L'actionnement de ce canon se fait notamment via un ordinateur qui "va gérer le système d'armes, notamment pour sa mise en batterie", souligne l'adjudant Samuel, chef de section Caesar au 3e régiment d'artillerie de Marine. "Ici, on va recevoir aussi les éléments de tirs, qui permettent de donner une direction au tube et une hausse pour que l'obus arrive sur objectif", ajoute-t-il dans le reportage en tête de cet article.

