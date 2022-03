Dégel du point d'indice : combien les fonctionnaires pourraient-ils gagner en plus ?

C'est une bonne nouvelle pour les 5,7 millions de fonctionnaires et contractuels français : le gouvernement a prévu de revaloriser leur point d’indice - utilisé pour calculer leur rémunération - "avant l'été", a annoncé lundi la ministre de la transformation et de la fonction publique, Amélie de Montchalin, dans les colonnes du Parisien. Une mesure destinée, selon elle, à répondre à une inflation "forte et durable".

Tous les fonctionnaires pourraient en bénéficier : les soignants de la fonction publique hospitalière, les enseignants, les agents municipaux et départementaux, les policiers et les militaires, etc. Des "discussions avec toutes les parties prenantes" sont déjà lancées et la revalorisation sera appliquée quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel en avril, a affirmé la ministre. Elle doit être inscrite dans une loi de finances rectificative qui devrait ainsi être votée cet été.