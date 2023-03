VIDÉO - Passeports : de nouveaux créneaux en mairie pour sauver les vacances

À Poitiers (Vienne), il faut patienter plus de cinq mois afin d'obtenir un rendez-vous pour un passeport. Impossible d’augmenter la cadence. La mairie ne dispose que de six machines pour recueillir les empreintes. Et après ce dépôt de dossier, il faut encore patienter. Donc si vous espérez un passeport pour les vacances, il faut le préparer très tôt à l'avance.