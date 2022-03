Demain, bas les masques !

Libérés, délivrés, vous ne le porterez plus jamais ! En tout cas, beaucoup moins. Nouvelle étape dans la levée des restrictions, les masques en intérieur, comme ici en entreprise, ne seront plus obligatoires à partir de lundi. Plus de masque non plus dans le cartable des écoliers. Dans les établissements scolaires, l'allègement du protocole sanitaire est aussi bien accueilli. "Moi, je suis vraiment content de ça parce que je transpire tout le temps en sport". Des élèves soulagés et des commerçants pressés de retrouver le visage de leurs clients.