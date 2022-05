Demain : comment les pompiers du futur se battront contre les flammes

Pour espérer évacuer plus rapidement ces victimes, une osquelette permettra de décupler les forces des pompiers et de l’aider à porter des charges allant jusqu’à 100 kilos. Pendant que ses collègues, eux, se contentent de l’extinction du feu avec une lance diphasique, une lance ultrapuissante et écologique. Elle propulse de fines gouttelettes d'eau et un fuseur à très haute vitesse.