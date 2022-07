Demain : la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris va bientôt commencer

Cet échafaudage va monter en s'élevant jusqu’à 96 mètres de hauteur. Il sera alors démonter petit à petit. Et en redescendant, on procédera à la dernière opération : la pose de la couverture, une toiture de plomb avec toutes ses ornementations. Et de cette enveloppe de métal, jaillira la flèche de Notre-Dame retrouvée à l’identique telle qu’elle était avant les incendies.