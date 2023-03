Démarchage abusif : une entreprise mise à l'amende pour plus de 380.000 appels à des inscrits sur Bloctel

Depuis le début du mois, ces appels sont davantage encadrés. Ils sont désormais autorisés uniquement en semaine de 10h à 13h et de 14h à 20h. Ils sont donc interdits les week-ends et les jours fériés. Et si malgré Bloctel, vous subissez toujours des démarchages abusifs, vous pouvez les signaler sur le site signal.conso.gouv.fr. En cas de contrôle par la répression des fraudes, les sociétés qui ne respectent pas la loi risquent jusqu'à 375.000 euros d'amende.